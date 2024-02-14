325 فرصة لتدريب المعلمين لإدارة المدارس في المحافظات.. 10 شروط للتقديم

تبدأ مديريات التربية والتعليم في كافة المحافظات، من اليوم عمليات استقبال طلبات المعلمين لاختيار 325 معلما من شباب المعلمين، لتدريبهم وتأهيلهم، ليصبحوا مديري مدارس ضمن الدفعة الثانية من مبادرة 1000 معلم، وذلك بعدما جرى إعلان الأمر أمس وفقا لخطابات موجهة إلى مديري مديريات التربية والتعليم بكافة المحافظات المصرية.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل اختيار المعلمين بحسب المذكرة المرسلة إلى مديري مديريات التربية والتعليم في المحافظات الخاصة بإجراءات اختيار الدفعة الثانية من المبادرة.

شروط اختيار المعلمين للتدريب في المحافظات

- أن يكون السن من 35 إلى 45 عاما.

- المتقدم يشغل وظيفة وكيل مدرسة.

- أن يكون حاصل على تقييم أداء كفء خلال آخر 3 سنوات ، ولا يكون حصل على أية أحكام تأديبية نهائياً.

- أن يكون لائق صحياً بدنياً، ذهنياً، وخالياً من أية أمراض مزمنة.

- أن يكون لديه مهارات استخدام الحاسب الآلي والإنترنت وبرامج Microsoft Office.

- أن يكون ملما بالاتجاهات المعاصرة في القيادة.

- لديه رؤية وأدوات للتطوير الإداري.

- لديه ثقافة عامة ومتنوعة قيادياً وإدارياً.

- ملبياً احتياجات المجتمع المحلي تربوياً.

- لديه اتجاهات وقيماً إيجابية.

ترشيح 15 من كل محافظة

يتم ترشيح 15 مرشحاً لعملية التدريب على منصب مديري المدارس من كل مديرية، بحيث يتم تمثيل جميع الإدارات بكل مديرية، مع مراعاة نسبة الاختيار بين الجنسين «الذكور - الإناث» وذلك عقب عقد مقابلة شخصية بالمديريات التعليمية، برئاسة مدير المديرية بكل محافظة.