خبير يتوقع تراجع الدولار وتقليل الاعتماد عليه في الاستيراد.. «البريكس» كلمة السر

قال سامح هليل، الخبير المصرفي، إن انضمام مصر لمجموعة بريكس سيقلل من الاعتماد على الدولار بشكل كبير، حيث تستورد مصر الحبوب والنفط وأساسيات أخرى صناعية وتكنولوجية من أعضاء مجموعة بريكس، وهذا من شأنه أن يخفف حجم الاحتياج للدولار والاعتماد عليه في الاستيراد، حيث ستتعامل مصر مع 11 دولة بعملتها المحلية.

خفض الطلب على الدولار وتراجعه

وأضاف هليل، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن سعر الدولار يخضع لعوامل العرض والطلب، ومع زيادة التبادل التجاري بين كتلة كبيرة بحجم بريكس، وبعملات بلادها وتبادلها التجاري دون الاحتياج إلى الدولار سيخلق ذلك خفض في الطلب على الدولار وتراجعه، وسيكون له تأثير على التضخم الناتج عن انخفاض قيمة العملات مقابل الدولار.

تعزيز تنافسية الصناعة المصرية

وأشار الخبير المصرفي، إلى أن انضمام مصر لمجموعة بريكس سيكون له أثار اقتصادية واجتماعية أخرى، أهمها تخفيف الضغط على الدولار نتيجة الاستفادة من اتفاقية مد التسهيلات الائتمانية بالعملة المحلية وخفض تكلفة التحويلات والاتفاق على التعامل بالعملة النقدية لدول البريكس، وكذلك فيما يتعلق بالحصول على التمويل وتعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية وبالتالي زيادة حجم الإنتاج وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية في الخارج واختراق أسواق جديدة.

ويعكس حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول مجموعة البريكس، تنوع الاقتصادات.

حجم الناتج المحلي الإجمالي لبعض دول البريكس

- الصين أكبر اقتصاد في المجموعة، يبلغ حجم ناتجها المحلي الإجمالي حوالي 19.37 تريليون دولار ما يؤكد دورها البارز في الاقتصاد العالمي وتأثيرها الكبير.

- البرازيل تتصدر القارة اللاتينية بحجم ناتج محلي إجمالي يبلغ حوالي 2.08 تريليون دولار مساهمةً في الاقتصاد العالمي بقطاعات متنوعة.

- روسيا بنفوذها الكبير في الشؤون الدولية، تمتلك ناتج محلي إجمالي يبلغ حوالي 2.06 تريليون دولار مع تركيز على صناعات الطاقة والموارد الطبيعية.

- الهند تعد واحدة من أسرع اقتصادات النمو وناتجها المحلي الإجمالي يبلغ حوالي 3.74 تريليون دولار مع التركيز على القطاعات التكنولوجية والخدمات.

- جنوب إفريقيا بحجم ناتج محلي إجمالي يبلغ حوالي 399 مليار دولار تواجه تحديات اقتصادية تعكس تنوع الواقع الاقتصادي في القارة الأفريقية.

بالإجمال يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي لمجموعة البريكس حوالي 27.67 تريليون دولار، ما يعكس دورها المهم في تشكيل اتجاهات الاقتصاد العالمي والتعاون الدولي.