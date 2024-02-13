سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 13-2-2024 في البنوك

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 13-2-2024، في البنوك المختلفة، استقرارا نسبيًا، إذ سجل في البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

وتنشر «الوطن» سعر الدولار اليوم الثلاثاء 13-2-2024، حسب آخر تحديث لأسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري في البنوك، بحسب ما كشفته البنوك عبر مواقعها الإلكترونية الرسمية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

استقر سعر الدولار اليوم بالبنك المركزي المصري عند 30.83 جنيه للشراء، و30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم، في البنك الأهلي المصري 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر، 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي

وبلغ سعر الدولار اليوم، في بنك أبوظبي الإسلامي 30.95 جنيه للبيع، و30.90 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وسجل سعر الدولار اليوم، في البنك التجاري الدولي CIB للبيع 30.95 جنيه، وللشراء 30.90 جنيه.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وبلغ سعر الدولار اليوم، في بنك القاهرة 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.