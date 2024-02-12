سعر الدولار اليوم في البنوك بنهاية التعاملات

شهد سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك، استقرارا ملحوظا بعدد كبير من البنوك خلال ختام التعاملات اليومية، إذ سجل سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

وتسعترض «الوطن»، أسعار صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية بحسب آخر تحديثات البنوك:

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع في بنك مصر.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدولار اليوم 30.83 جنيه للشراء، و30.96 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم في مصر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

وصل سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع في بنك cib.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سجل سعر الدولار اليوم 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.