بعد انضمام مصر ودول أخرى.. «بريكس» تتفوق على مجموعة السبع

أفادت إلفيرا نابيولينا، رئيسة بنك روسيا، بأن حصة دول «بريكس» في نهاية العام الماضي ارتفعت من 31% إلى 35% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، بتعادل القوة الشرائية، وهذا يعني تجاوز حصة مجموعة السبع، بحسب ما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية.

تتطور اقتصادات دول بريكس بشكل سريع

وفي مقابلة مع وكالة «سبوتنيك»، صرحت نابيولينا قائلة: «تتطور اقتصادات دول بريكس بشكل سريع، ومع انضمام أعضاء جدد، ارتفعت حصة بريكس في الاقتصاد العالمي من 31% إلى 35%، إذا نظرنا إلى نتائج تعادل القوة الشرائية لعام 2023، وهذه الأرقام تفوق قليلاً حصة دول مجموعة السبع».

وأضافت: «لذلك، فإن الدور الذي يلعبه بريكس في العالم له أهمية كبيرة».

وفي الأول من يناير تولت روسيا رئاسة مجموعة بريكس للعام المقبل، وقد بدأ الأمر بانضمام أعضاء جدد إلى المنظمة، وبعد نتائج قمة عام 2023، تم اتخذ قرار بدعوة مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية والسعودية للانضمام.

مجموعة بريكس

وبعد انضمام جميع الأعضاء الجدد ستتوسع مجموعة بريكس لتشمل 10 دول، ويبلغ إجمالي عدد سكانها 3.6 مليار نسمة، أي تقريبًا نصف السكان العالمي، وتعد هذه الدول منتجة لأكثر من 40% من إنتاج النفط العالمي، وتشكل حوالي ربع صادرات السلع العالمية.

تأسست مجموعة بريكس من قبل البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وفي الآونة الأخيرة، أعربت 23 دولة بالفعل عن رغبتها في الانضمام إلى التحالف الاقتصادي، بما في ذلك الأرجنتين وإيران والجزائر وتونس وتركيا والمملكة العربية السعودية ومصر.