انهيار الدولار في السوق الموازية.. مفاجأة في سعره اليوم

شهدت السوق الموازية اليوم الأربعاء 13-2-2024، انهيارا في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، ليتراجع إلى نحو 50 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، وذلك من مستوى 70 جنيهًا خلال الأيام الماضية.

انهيار الدولار في السوق الموازية

ويواصل الدولار انهياره في السوق الموازية، ليستكمل رحلة الخسائر، وسط توقعات أن يصل خلال الفترة المقبلة إلى مستويات تقترب من 40 جنيهًا، وفقًا لخبراء مصرفيين.

سعر الدولار في السوق الموازية

وتوقع خبراء على مدار الأيام الماضية، أن يكون هناك مزيد من التراجع في سعر الدولار مقابل الجنيه بالسوق الموازية، وقد يصل إلى مستويات متدنية ليقترب من السعر الرسمي في البنوك.

سعر الدولار في البنوك

وكان سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، يتداول اليوم عند 30.84 شراء، بينما سجل 30.93 للبيع في البنك المركزي المصري، وبلغ سعر الدولار 30.75 شراء، و30.85 بيع في بنك مصر.