الإعلان عن الكتب الإلكترونية البديلة للكتب الخارجية بالإسكندرية

أكد بسيوني محمد بسيوني مدير عام إدارة العجمي التعليمية بالإسكندرية لـ«الوطن» أنة في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، عقدت إدارة العجمي اجتماعاً بموجهين المواد الدراسية الاوائل وذلك للتأكيد على الإعلان عن الكتب الإلكترونية البديلة للكتب الخارجية الصادرة من الوزارة لاستفادة جميع الطلاب.

تفعيل الأنشطة

وأشارت هبة سليمان، وكيل إدارة العجمى التعليمية، إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة تفعيل جميع الأنشطة الرياضية والثقافية والأدبية والفنية والترفيهية بالمدارس وتوفير كافة سبل جذب الطلاب لها وتقليل نسب الغياب، والعمل على تفعيل مجموعات الدعم المدرسي لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع مع الموجهين الأوائل للمواد الدراسية والأنشطة، بحضور مديري المراحل المختلفة، وأمل علي مدير إدارة الخدمات والأنشطة، وذلك لمناقشة خطط العمل خلال الفصل الدراسي الثاني.