شيري عادل تعلن انفصالها عن طارق صبري في عيد الحب: ربنا يكتب لنا الخير

عقب عدة سنوات من الزواج الهادئ، الذي تخلله العديد من الشائعات، أعلنت الفنانة شيري عادل، خلال الساعات القليلة الماضية، انفصالها رسميًا عن الفنان طارق صبري.

ونشرت الفنانة شيري عادل، عبر خاصية القصص المصورة «ستوري» عبر حسابها على موقع انستجرام: «تم الانفصال الرسمي بيني وبين طارق مع وجود الاحترام بينا، وربنا يكتب الخير لكل واحد فينا في حياته».

وعلى الجانب الآخر، أعلن الفنان طارق صبري انفصاله عن شيري عادل، بنفس الطريقة مدونًا: «تم الانفصال الرسمي بيني وبين شيري مع وجود الاحترام بينا وربنا يكتب الخير لينا إحنا الاثنين».

شيري عادل وطارق صبري

وكانت الفنانة شيري عادل سردت من قبل تفاصيل زواجها من الفنان طارق صبري، خلال لقاء سابق ببرنامج «معكم منى الشاذلي» على قناة «cbc»، مؤكدة أن علاقة جمعتهما منذ سنوات أدت لقربهما من بعضهما بشكل مفاجئ.

وقالت: «كنا نعرف بعض من أيام مسلسل (بنات سوبر مان) ومثلنا مع بعض، وكنا زملاء وبنتقابل لو في حاجة تبع النقابة أو غيره، فجأة قربنا من بعض جدًا في فترة صغيرة وحبينا بعض».