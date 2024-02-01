أول تعليق من طارق صبري بشأن أنباء انفصاله عن شيري عادل

حرص الفنان طارق صبري، على الرد على الأنباء المتداولة، خلال الفترة القليلة الماضية، التي تفيد بانفصاله عن الفنانة شيري عادل، بعد زواجهما لمدة عام.

طارق صبري يعلق على انفصاله عن شيري عادل

وقال صبري، خلال لقاء تليفزيوني له اليوم: «لا تعليق، أنا لا أحب التعليق على الأمور التي تخص حياتي الشخصية، ولكن من حق كل صحفي ومراسل سؤالي وأنا لي الحق الكامل في عدم الرد».

وكان الفنان طارق صبري، أعلن عن عقد قرانه من الفنانة شيري عادل، يوم 28 أكتوبر 2022 الماضي، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».

حدوتة منسية لطارق صبري

وفي سياق آخر، يعرض للفنان طارق صبري مسلسل «حدوتة منسية» خلال الأيام الحالية، التي تدور أحداثه في إطار درامي، حيث يتناول العمل قصة امرأة تمتلك مصنع رخام، والتي تجد نفسها في مواقف صعبة، وعليها مواجهة كل شيء في ظل وجود زوجها، وتتوالى الأحداث.

فيلم عادل مش عادل لشيري عادل

أما شيري عادل فيعرض لها بجميع دور العرض فى مصر والوطن العربي، فيلم «عادل مش عادل»، التى تشارك فى بطولته بجانب عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أحمد الفيشاوي، دينا، محمد رضوان، محمود البزاوي، وغيرهم، والعمل من إخراج أحمد يسري.