شيري عادل تكشف تفاصيل مشاركتها في فيلم «عادل مش عادل».. صحفية

تستعد دور العرض السينمائية لطرح فيلم عادل مش عادل خلال الأيام القليلة المقبلة لينضم لقائمة أفلام موسم رأس السنة 2024.

تفاصيل شخصية شيري عادل بالفيلم

وأوضحت الفنانة شيرى عادل في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنها تجسد شخصية صحفية، وتسعى للتطوير في عملها والنجاح بشكل غير مسبوق، والذي يمثل لها شغفًا كبيرًا في حياتها، مشيرة إلى أن الدور لم تقدمه من قبل وهو ما جعلها تتحمس له منذ قراءة السيناريو.

وأضافت أن الصدفة تجمعها بالفنان أحمد الفيشاوي، لتحدث بينهما العديد من المواقف الكوميدية؛ لاسيما وأنه شخص قانوني ولكنه يتحايل عليه من أجل مصالحه، لافتة إلى أن كواليس العمل كانت ممتعة.

أبطال فيلم عادل مش عادل

وتدور أحداث فيلم «عادل مش عادل» في إطار كوميدي، وهو من بطولة كل من أحمد الفيشاوي، دينا، شيري عادل، محمد رضوان، بدرية طلبة، محمود البزاوي، وآخرين، من تأليف أدهم سعيد وإخراج أحمد يسري.