انتعاشه فنية لـ شيري عادل في 2024.. تتنوع بين السينما والدراما

تعيش الفنانة شيري عادل انتعاشة فنية في الفترة الأخيرة بين السينما والدراما، إذ ستقدم العديد من الأعمال السينمائية والدرامية هذا العام، بعيدة عن المارثون الرمضاني، بسبب انشغالها بأحد الأعمال التي ستطرح قريبا.

«عادل مش عادل».. من الأعمال السينمائية المقرر طرحها قريبا في دور العرض، إذ تقدم «شيري» في هذا العمل شخصية الصحفية التي تسعى إلى التطور والنجاح في عملها وذلك يجعلها شغوفة جدا في حياتها، العمل من تأليف حسام كمال وإخراج أحمد يسري، بطولة الفنان أحمد الفيشاوي إلى جانب مجموعة من الفنانين الذين يشاركوهم العمل.

الوصفة السحرية

كما تقدم أيضاً شيري عادل عملا دراميا جديدا هذا العام باسم «الوصفة السحرية»، بمشاركة إسلام جمال وعمر الشناوي، كما ان هذا العمل يحمل توقيع المخرج خيري سالم وتأليف هاني سرحان، وتدور أحداثة حول العلاقات الزوجية والمشكلات التي تواجه المُقبلين على الزواج، وحديثي الزواج في السنوات الأولى لهم.

فيلم أصل الحكاية

«أصل الحكاية» من الأفلام التي ستطرح في 24 يناير، بطولة شيري عادل، إلى جانب مجموعة كبيرة من الفنانين وعلى رأسهم خالد الصاوي والمخرج والمؤلف محمد أمين، وتجسد «شيري» شخصية «ملك» التي لديها أفكار محددة تجعلها تواجه الكثير من الصعوبات، وتعيش مع عائلة كل فرد منها لديه أفكاراً وحكايات مختلفة.

ومن المُفترض أن تشارك «شيري» في مسلسل «ألف ليلة وليلة» بطولة الفنان ياسر جلال الذي يجرى طرحه في شهر رمضان لهذا العام 2024، ولكن بسبب انشغالها بالتصوير في مسلسل «الوصفة السحرية» قررت الاعتذار عن الدور في العمل والخروج من المارثون الرمضاني.