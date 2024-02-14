الحالة المرورية اليوم بالقاهرة والجيزة.. كثافات متحركة أعلى كوبري أكتوبر

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي ولمياء حمدين الحالة المرورية اليوم الأربعاء.

كثافات مرورية في ميدان طلعت حرب وكوبري 15 مايو

ويشهد كوبري أكتوبر بعض الكثافات المرورية المتحركة، كما ظهرت على شارع الموسكي إلى شارع عبدالعزيز بالقاهرة كثافات مرورية تبدأ تقل بالتدريج حتى الوصول لغمرة، كما يشهد ميدان طلعت حرب وكوبري 15 مايو في الاتجاه للمهندسين كثافات مرورية.

وتوجد في شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر سيولة مرورية حتى منطقة الزاوية الحمراء، فيما توجد كثافات عند الوايلي حتى كوبري الساحل والأميرية، أما الكورنيش من المظلات حتى وسط البلد فإنّه يشهد كثافات بسيطة ومتقطعة، أما المتجه إلى المؤسسة فيشهد سيولة مرورية عدا بعض الكثافات عند المظلات.

سيولة مرورية على الطريق الدائري

ولم يشهد مسطح الطريق الدائري المتجه من مناطق التجمع الخامس في اتجاه البساتين وزهراء المعادي أي كثافات مرورية، وكذلك الأمر في الاتجاه القادم من الهرم إلى المعادي.

وفي الجيزة، يشهد شارع الهرم كثافات مرورية تزيد مع ساعات الذروة الصباحية، ويشهد باقي شارع الهرم تباطؤًا في حركة سير السيارات، وهناك كثافات للمتجه إلى كوبري الجيزة المعدني، وتوجد في شارع فيصل كثافات مرورية تبدأ من محطة المريوطية ومستمرة حتى كوبري فيصل.