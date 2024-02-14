منخفض جوي يهدد البلاد بطقس غير مستقر بدءا من اليوم

توقعت الدكتورة منار غانم، عضو بالمركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بدء حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارًا من اليوم، موضحا أن حالة عدم الاستقرار ناتجة عن تأثر البلاد بمنخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، يتزامن معه منخفض سطحي.

وأضافت أن حالة عدم الاستقرار ستبدأ بشكل متفرق على شمال غرب الجمهورية وشمال الصحراء الغربية، ثم تمتد تدريجيًا لتشمل بقية أنحاء البلاد، وفقا لتصريحات خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي ولمياء حمدين.

وأشار إلى أن درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى تسجل 14 درجة مئوية، وستكون 20 درجة مئوية خلال فترة النهار مع وجود نشاط للرياح في معظم المحافظات، منوها بأن أجواء فترة النهار ستكون أجواء شتوية مائلة للبرودة في محافظات الشمالية والسواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، ومائلة للدفء في المحافظات الجنوبية.