«الأرصاد» تحذر من سحب رعدية ممطرة في سماء البحيرة والإسكندرية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن السحب الرعدية أصبحت تغطي الآن سماء محافظتي البحيرة والإسكندرية، يصاحبها أمطار رعدية ومتفاوتة الشدة، ستمتد إلى جميع المحافظات المطلة على البحر المتوسط خلال الساعات المقبلة.

سحب رعدية وأمطار على السواحل والقاهرة

وأضافت الأرصاد الجوية، أن تاثير المنخفض الجوي القادم على سطح البحر المتوسط، يعمل على استمرار تدفق السحب الرعدية الممطرة على مناطق من الإسكندرية والبحيرة، كما يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وتوقعت الأرصاد وفقا للصور الصاردة عن الأقمار الصناعية، تقدم تلك السحب الممطرة إلى محافظات شمال الدلتا والقاهرة الكبري ومدن القناة وخليج السويس وخليج العقبة وصولا إلى محافظات شمال الصعيد مع تقدم الوقت، ولكن بحدة أقل من قوتها على المحافظات الساحلية.

تقلبات جوية في الطقس خلال الأيام المقبلة

وحذرت من التقلبات الجوية وعدم الاستقرار في حالة الطقس، لافتة إلى أنها ستستمر على جميع انحاء الجمهورية خلال طقس الأيام المقبلة، يصاحبها تكاثر السحب الممطرة وانخفاض درجات الحرارة، مع استمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على الطرق المفتوحة والمدن الجديدة.