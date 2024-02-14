«الأرصاد» تعلن انتهاء الأيام الدافئة: استعدوا للطقس البارد و«عودة الشتوية»

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بداية من اليوم، حيث تنخفض درجات الحرارة وتعود إلى معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام، بعد انتهاء حالة الطقس الدافئ التي سادت مصر على مدار 7 أيام.

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، المُذاع على فضائية «DMC»: «تنخفض درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية تدريجيا بداية من اليوم، بسبب امتداد لمنخفض جوي بطبقات الجو العليا، ومنخفض على سطح البحر المتوسط».

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «سنعود مرة أخرى إلى الأجواء الشتوية المائلة للبرودة نهارا في أغلب المحافظات الشمالية حتى القاهرة الكبرى، مائلة للدفء في المحافظات الجنوبية».

غياب أشعة الشمس يجعل الأجواء شديدة البرودة

وأكدت غانم أنّه مع غياب أشعة الشمس تسود الأجواء شديدة البرودة خاصة خلال ساعات الليل المتأخرة وفترات الصباح الباكر، ومع انخفاض قيم درجات الحرارة تنشط الرياح وتكون مثيرة للرمال والأتربة، وتتراوح سرعاتها بين 35 إلى 45 كيلومترا، ما يؤدي إلى انخفاض قيم درجات الحرارة».