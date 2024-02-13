الأصعب في فبراير.. ماذا قالت الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة؟ 

أسبوع من الدفء والارتفاع النسبي في درجات الحرارة، عاشها المواطنون مع نهاية شهر طوبة والأيام الخمسة الأولى من شهر أمشير، إلا أن هذه الأجواء اللطيفة لا تستمر طويلاً، إذ تشهد البلاد غدًا حالة من التقلبات الجوية قد تكون هي الأصعب في فبراير بسبب الظواهر الجوية التي تتعرض لها البلاد، وفقا لما ذكرته هيئة الأرصاد الجوية.

الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

وحذرت الأرصاد الجوية من طقس الساعات المقبلة لعدم استقرار الأحوال الجوية والتي تستمر حتى يوم الجمعة المقبل، حيث تعود الأجواء الشتوية بقوة، متوقعة أن يسود طقس مائل للبرودة نهارًا وشديد البرودة ليلًا، ويتكون الصقيع على المزروعات وسط سيناء والوادي الجديد، وتصل درجة الحرارة الصغرى في القاهرة الكبرى أقل من 8 درجات مؤية، وتتكون الثلوج على قمم جبال سانت كاترين، حيث تصل درجة الحرارة الصغرى بها إلى أقل من صفر درجة مئوية.

سقوط أمطار متفاوتة الشدة على عدة مناطق

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنّ الطقس سيشهد سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء، غدًا بسبب التقلبات الجوية، مشيرة إلى أن الأمطار تكون متوسطة رعدية أحيانا على مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، والدقهلية والصحراء الغربية، بينما تكون خفيفة إلى متوسطة على دمياط وبورسعيد وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وسيناء والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

ثلوج وأمطار تصل حد السيول يوم الخميس

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تتعرض البلاد يوم الخميس لساعات صعبة بسبب سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية قد تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من مطروح والأسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد، كما تتساقط أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة تصل حد السيول على سيناء وشمال البحر الأحمر.

سبب التقلبات الجوية

ووفقًا لهيئة الأرصاد، فإن سبب التقلبات الجوية يرجع إلى تمركز منخفض جوي على البحر المتوسط يصاحبه حوض علوي بارد متعمق في طبقات الجو العليا.