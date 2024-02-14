مهرجان إيزيس يفتح باب التقديم لحاضنة نهاد صليحة

أعلن مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة، فتح باب التقدم للدورة الثانية من حاضنة «نهاد صليحة» لدعم العروض المسرحية المعنية بقضايا المرأة في مختلف أنحاء الجمهورية، وتُستقبل طلبات التقديم حتى 20 فبراير الجاري.

تدشين ورش للنهوض بالمستوى الفني

وقالت الكاتبة رشا عبد المنعم، مديرة المهرجان، إن حاضنة نهاد صليحة هي أحد مشروعات مهرجان إيزيس، والتي تحمل اسم الناقدة الراحلة نهاد صليحة داعمة الإبداع المسرحي الشبابي والنسوي، مشيرة إلى أن الحاضنة تدعم المسرحيات عن طريق تدشين ورش للنهوض بمستواها الفني.

وأضافت أن مهرجان إيزيس يقدم الدعم اللوجيستي للمشروعات الأكثر اكتمالا، وسيتم اختيار أفضل مسرحيتين من إنتاج الحاضنة لعرضها ضمن برنامج المهرجان في دورته الثانية المقرر عقدها في الفترة من 16 إلى 22 مايو المقبل.

تفاصيل حاضنة نهاد صليحة

تستهدف حاضنة نهاد صليحة فئات مثل صانعات المسرح دون التقيد بالعمر أو الموضوع، وصناع المسرح من الشباب تحت 40 سنة ممن يعالجون قضايا المرأة، ويراعي مبدأ تكافؤ الفرص في الاختيار، ويجب تناول فكرة العرض على نحو إيجابي وتقديم حلول للمشكلات التي تواجه المرأة.