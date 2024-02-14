خبيرة اقتصادية: نظرة الأسرة المصرية للتعليم الفني تغيرت بسبب اهتمام الدولة

قالت الخبيرة الاقتصادية حنان رمسيس، إن نظرة الأسرة المصرية عن التعليم الفني تغير بسبب اهتمام الدولة به، مشيرة الى أنه في الماضي كانت الأسرة ترى ضرورة التحاق أبنائها بالثانوية العامة، ولكن الآن أصبح يمكن للطالب الالتحاق بالتعليم الفني والتخرج للعمل في مصنع بأجر جيد.

وأضافت «رمسيس» خلال لقائها ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، قائلًة: «عجباني جدًا تجربة محافظة الإسكندرية في إدماج ذوي الهمم في الخدمات التي يقدمونها، ووجود برامج تأهيل لإلحاقهم بالعمل في المطاعم».

وتابعت: «الدولة تهتم بذوي الهمم وبتنمية مواهبهم وتدريبهم، وبدأ يكون لهم دور فاعل في المجتمع وأصبحوا راضيين عن أنفسهم، كما أن ذلك يساعد الاقتصاد على النمو».

وأكملت: «معظم دول العالم تعتمد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يكون أبطالها الأفراد».

وقالت: «عندنا في مصر أمثلة كبيرة هناك شركات عائلية بدأت تتحول الى كيانات اقتصادية عملاقة دعمت أنشطة الدولة، إحنا عندنا مشروعات قومية عملاقة في كل محافظات مصر، في المدن الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، العلمين الجديدة، المحاور الاقتصادية، وكل تلك المشروعات القومية تحتاج الى عمالة وبالتالي تقل نسبة البطالة».