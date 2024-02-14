آخر فرصة للتقديم في وظائف البريد المصري 2024

تغلق بوابة الوظائف الحكومية، مساء غد الخميس، باب التقديم في وظائف البريد المصري 2024، التي أعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

رابط التقديم في وظائف البريد المصري 2024

ومن اليوم وحتى نهاية غد الخميس، يستطيع أي مواطن تنطبق عليه شروط التقديم التي أعلنها الجهاز في وظائف البريد المصري 2024 بعدد من التخصصات، ويُمكن للراغبين التقديم عليها من هنا.

التخصصات المطلوبة للتقديم

وبالنسبة للتخصصات المطلوبة لوظائف البريد المصري 2024 جاءت كالتالي:

1- مهندس تشغيل وسائل النقل.

2- مهندس كهرباء.

3- مهندس ميكانيكا سيارات.

4- مهندس تخطيط النقل.

5- أخصائي خدمة عملاء.

6- أخصائي مكتب بريد.

7- أخصائي بريد.

الأوراق المطلوبة

كما يجب على الأشخاص الراغبين في التقديم على وظائف البريد المصري 2024 استيفاء بعض الأوراق.

1- صورة من المؤهل الدراسي.

2- صورة شخصية.

3- الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور والخدمة العامة بالنسبة للإناث.

4- صورة من بطاقة الرقم القومي.

5- صورة من صحيفة الحالة الجنائية.

6- إيصال إيداع بنكي.