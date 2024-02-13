آخر موعد للتقديم في وظائف البريد المصري 2024.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

نحو 48 ساعة فقط تفصلنا عن آخر موعد للتقديم في وظائف البريد المصري 2024، التي أعلنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حيث يتم التقديم إلكترونيا عبر بوابة الوظائف الحكومية.

اخر موعد ..وظائف البريد المصري 2024 الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم

وأوضح الجهاز المركز للتنظيم والإدارة، أنّ آخر موعد لوظائف البريد المصري 2024 سيكون الخميس المقبل، ويتم التقديم وفق الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم عبر بوابة الوظائف الحكومية من هنـــــــا.

- إدخال الاسم بالكامل المدون في بطاقة الرقم القومي.

- إدخال الرقم القومي.

- تحديد النوع «أنثى أو ذكر».

- تحديد المحافظة محل الإقامة المثبتة في بطاقة الرقم القومي.

- تحديد الحي أو المركز أو القسم.

- اسم الشارع محل السكن، ورقم العقار.

- رقم الهاتف ورقمين للموبايل.

- إدخال البريد الإلكتروني.

- بيانات الحالة الصحية، إذا كان المتقدم من ذوي الهمم.

- إدخال بيانات المؤهل كاملًا «التخصص - التقدير - سنة التخرج».

- الضغط على «التالي».

- رفع الأوراق الخاصة بالمتقدم.

شروط التقديم على وظائف البريد المصري

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عاما.

- أن يكون حاصلا على مؤهل عالٍ مناسب للوظيفة.

- حاصل على تقدير جيد فأعلى.

وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أعلن في وقت سابق مد فترة التقديم في وظائف البريد المصري حتى 15 فبراير الجاري، بدلا من 1 فبراير.

وظائف البريد المصري 2024

- أخصائي بريد.

- أخصائي خدمة عملاء.

- أخصائي مكتب بريد.

- مهندس ميكانيكا سيارات.

- مهندس ميكانيكا.

- مهندس تخطيط النقل.

- مهندس كهرباء.

- مهندس تشغيل وسائل النقل.