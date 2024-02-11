باق من الزمن 5 أيام.. آخر مهلة للتقديم في وظائف البريد المصري

تفصلنا 5 أيام عن آخر موعد للتقديم في وظائف البريد المصري، التي أعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حيث يتاح التقديم حتى يوم 15 فبراير الجاري بعد قرار الجهاز مد التقديم 15 يوماً إضافياً، إذ يمكن التقديم من خلال الدخول على بوابة الوظائف الحكومية.

900 وظيفة في البريد المصري

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ عن إتاحة 900 وظيفة في وظائف البريد المصري، عبر مسابقة يجرى تنظيمها لاختيار الراغبين في الوظائف، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، الصادر عن مجلس النواب، ولائحته التنفيذية.

طريقة التقديم على وظائف البريد المصري

وفقاً لما أعلنة الجهاز المركزي للمحاسبات فإنه يمكن التقديم على وظائف البريد المصري إلكترونيًا من خلال الدخول لموقع الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg واتباع الخطوات التالية:

- أدخل إلى بوابة الوظائف الحكومية 2024 من هنـا.

- قم بإنشاء حساب جديد على البوابة.

- اختر الوظيفة المتقدم لها.

- أدخل كافة البيانات المطلوبة بدقة.

- أرفق المستندات المطلوبة.

- اضغط على زر «تقديم».