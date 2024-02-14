قط بيتكلم وسلعوة تهاجم البيوت.. حلقات أثارت جدلا في برامج زمان (فيديو)

«قط بيتكلم، سلعوة بتهجم على البيوت»، حلقات كثيرة أثارت جدلًا واسعًا في برامج القرن الماضي ومطلع الألفينات، حفرت في ذاكرة جيل التمانينيات والتسعينيات، لما حملته من طابع مخيف يبث الرعب والدهشة والترقب في نفوس المشاهدين.

حلقات زمان «القط بيتكلم»

أخذت حلقة «القط بيتكلم» في برنامج «كلام من ذهب»، للإعلامي طارق علام شهرة واسعة في وقت عرضها، إذ استضاف بنت لديها قط يتحدث، وكانت الفكرة مرعبة لكثيرين، وأوضح الإعلامي أن القط لم يكن يتحدث من الأساس، لكنه يبدأ بالكلام عندما تضغط صاحبته على فمه، إذ اعتادت بالتدريب على ترديد صوت معين.

حكاية «السلعوة»

في إحدى حلقات برنامج «حديث المدينة»، تناول الإعلامي مفيد فوزي ظاهرة انتشار الحيوان المفترس السلعوة الذي يهاجم الجميع، وحرّفت الشائعة حتى وصلت إلى أن السلعوة تصعد إلى البيوت وتهاجم أصحابها،مما أثار جدلًا كبيرًا، لدرجة أن بعض المواطنين أغلقوا أبواب المنازل خوفا من تحقق تلك الشائعة.

طفل يبكي دماء

أثارت حلقات أحد البرامج، الشائعات والرعب في النفوس، بعد ظهور فتيات يبكين دمًا، بالإضافة إلى شاب يبكى حجرا وأوراقا من عينينه، كانت هذه الحلقات الأكثر صدمة للمشاهدين.