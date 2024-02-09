تردد قناة dmc.. تعرض باقة من أفضل البرامج والمسلسلات القديمة والحديثة

تعد قناة dmc من أبرز القنوات التي يحرص الكثيرون على متابعها، إذ تُقدّم باقة متنوعة من البرامج التلفزيونية التي تناقش الأحداث الجارية على الساحة وقضايا الساعة، فضلاً عن القضايا الاجتماعية والموضوعات المتخصصة لفئات معينة مثل المرأة والأطفال، وباقة المسلسلات والأفلام، لذا يرغب الكثير في معرفة تردد قناة dmc.

تردد قناة dmc

ويرصد «الوطن» تردد قناة dmc الجديد 2023 على قمر النايل سات، وكيفية ضبطه، خلال السطور التالية.

تردد قناة dmc على النايل سات 2024

القمر الصناعي دي إم سي: نايل سات.

- تردد دي إم سي: 12092.

- معدل الترميز دي إم سي: 27500.

- الاستقطاب دي إم سي: رأسي.

- معامل تصحيح الخطأ دي إم سي: 5/6.

تردد قناة dmc Drama

- اسم القناة على قائمة القنوات DMC.

- القمر الصناعي نايل سات.

- التردد 12092.

- الاستقطاب رأسي.

- معدل الترميز 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

- جودة القناةHD.

- ساعات البث 24 ساعة.

تردد قناة dmc العامة hd

على النايل سات NileSat

القمر الصناعي للقناة: Nilesat – نايل سات

اسم القناة : DMC.

تردد القناة: 11449

ترميز القناة: 27500

استقطاب القناة: أفقي H.

معامل التصحيح: 5/6.

كيفية ضبط تردد قناة dmc

- اختر قائمة الترددات

- بعدها اختر إضافة تردد

- عدل التردد لـ 12092

- تأكد أن معدل الترميز: 27500

- استقطاب: رأسي

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6

قناة dmc حجزت مكانة متميزة لدى الجمهور

ومنذ انطلاق باقة شبكة قنوات dmc والتي تشمل قناة dmc وقناة dmc Drama، في يناير عإم 2017 على شاشة التليفزيون وهي تعتبر من القنوات المتميزة، والتى حجزت مكانة متميزة لدي المجتمع المصري والأسرة من بين العديد من القنوات، وحققت ملايين المشاهدات بما قدمته من محتوي متميز يدفع الكثيرون عن دوما عن البحث عن تردد قناة dmc.

برامج قناة dmc

وتستمر قنوات dmc دي إم سي، سواء العامة أو قناة المسلسلات دراما، تستمر في عرض الأفلإم والبرامج على مدار الـ24 ساعة، واستطاعت القناة الفضائية فرض نفسها بقوة وسط القنوات المصرية الفضائية الكبرى على الفضائية، وتمتلك شعبية كبيرة في منطقة الخليج العربي.

مسلسلات قناة dmc

وتعرض قناة dmc العامة عبر شاشتها، العديد من البرامج المتنوعة ما بين برامج دينية وإجتماعية وإخبارية والتي يحرص الجمهور على متابعتها بكل يومي وهي: «مساء dmc، السفيرة عزيزة، 8 الصبح، لعلهم يفقهون، صاحبة السعادة»، هذا بالإضافة للمسلسلات والأفلإم التي تعرضها للمشاهدين.

ويعرض حاليا عبر قنوات dmc دراما المسلسلات الأتية:

- مسلسل الكبير أوى 6 الساعة 9 مساء.

- مسلسل أبو العروسة الساعة 10 مساء.

- مسلسل صوت وصورة الساعة 11 مساء.

- مسلسل صابر يا عم صابر الساعة 11 مساء.

- مسلسل دايما عامر الساعة 1 صباحا.

- مسلسل غوايس الساعة 2 صباحا.

- مسلسل ونوس الساعة 3 صباحا.

وتجمع قناة دي إم سي دراما المتخصصة بين المسلسلات القديمة، وخاصة باقة مسلسلات الثمانينيات، والمسلسلات الحديثة التي لم يمضِ على إنتاجها 5 سنوات، كما تحرص على عرض إنتاج درامي حديث طوال العام، فضلاً عن مسلسلات الموسم الرمضاني، وهو ما يجعلها في صدارة القنوات الفضائية والتي يحرص الجمهور على متابعتها.

قناة dmc تجمع كبار الإعلاميين

وأصدرت شبكة دي إم سي عدة قنوات من بينها، قناة dmc العامة، وقناة dmc دراما، وقناة dmc رياضة وقد اغلقت عإم 2018، وقناة dmc مسرحيات، وهي لم تعمل بعد، ويعمل في الشكبة مجموعة من ألمع كبار الإعلاميين، مثل النجمة إسعاد يونس وسناء منصور وإيمان الحصري وأحمد يونس وأسامة كمال ورامي رضوان.