«تعليم مطروح»: وضع برامج لتقوية الطلاب ضعاف القراءة في المرحلة الابتدائية

أعلن عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليمية أن هناك متابعة مستمرة لمسار العملية التعليمية في أول أسبوع من انطلاق الفصل الدراسي الثاني في جميع المدارس، وتنظيم برنامج لتحسين مستوى الطلاب في القراءة والكتابة، بمختلف المنشآت التعليمية.

متابعة العملية التعليمية

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم، بعض المدارس الابتدائية المشتركة، وزار بشكل مفاجئ مدرسة أولاد سعداوي الابتدائي، ومدرسة سيدي خليفة الإعدادية المشتركة بالساحل الشمالي والتابعة لإدارة الحمام التعليمية أقصي شرق المحافظة علي حدود الإسكندرية، وجري متابعة انتظام الدراسة ومدي انضباط العملية التعليمية، بمدارس الساحل الشمالي بحضور الدكتورة رحاب قاسم مدير إدارة الحمام التعليمية، والسيد توفيق مدير إدارة المتابعة الميدانية، ومحمود أبو ذكري مدير إدارة الأمن.

مستوى طلاب الصفوف الأولى

كما تابع وكيل تعليم مطروح الحجرات الدراسية والفصول التعليمية والمكتبة وحجرات الأنشطة للوقوف على مستوى طلاب الصفوف الأولى في القراءة والكتابة من خلال اللغة العربية واللغة الإنجليزية وكذلك متابعة مستوى طلاب سيدي خليفة الاعدادية في القواعد النحوية العربية واللغة الإنجليزية.

برامج علاجية لتحسين مستوى الطلاب

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح مديرى المدارس الثلاث بتنظيم وإعداد برامج علاجية لتحسين مستوى القراءة والكتابة في اللغتين العربية والإنجليزية، مؤكداً لهم أن هذا الجيل هم مستقبل مصر الذى يعبر بها إلى مصاف الدول المتقدمة.

كما وجه وكيل تعليم مطروح مدير إدارة الحمام التعليميه باستثمار مجلس أمناء الإدارة فى دعم العملية التعليمية والمساهمة فى دعم جهود الإدارة فى مكافحة ظاهرة التسرب التعليمى وكذلك التنسيق مع الأوقاف فى توعية المواطنين من خلال خطبة الجمعه بأهميته التعليم.