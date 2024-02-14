انطلاق معارض أهلاً رمضان 2024 بالمحافظات غدا.. تخفيضات كبيرة

تشهد جمهورية مصر العربية انطلاق معارض أهلاً رمضان 2024 بالمحافظات غداً، الخميس، بالتنسيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والاتحاد العام للغرف التجارية، حيث يجري طرح السلع الغذائية وتوفير اللحوم المجمدة والطازجة وياميش رمضان للمواطنين بأسعار مخفضة، بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

انطلاق معارض أهلاً رمضان 2024 بالمحافظات غداً

وأنهت مديريات التموين والتجارة الداخلية والغرف التجارية كافة استعداداتها لانطلاق معارض أهلاً رمضان 2024 بالمحافظات غداً، وذلك بتجهيز المعارض بكافة الخدمات، وكل ما يحتاج إليه العارضون مجاناً، تشجيعاً لهم لتقديم تخفيضات كبيرة تتراوح ما بين 25 إلى 30% بالمقارنة بالسوق الحرة، وسلع ذات جودة عالية.

وتستقبل المعارض كافة المواطنين الراغبين في الشراء عقب انطلاق معارض أهلاً رمضان 2024 بالمحافظات غداً، ويكون الحد الأدنى للمعارض بكل محافظة هو 3 معارض رئيسية، بالإضافة الى الشوادر والسيارات المتنقلة.

فرق عمل لمتابعة معارض أهلاً رمضان 2024 بالمحافظات

وفي سياق متصل، شكلت مديريات التموين والتجارة الداخلية مجموعات عمل بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية وجهاز حماية المستهلك بكل محافظة من أجل متابعة معارض أهلاً رمضان، والتأكد من الالتزام بطرح السلع بالأسعار المعلنة، والتصدي لأى مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك.

ويتم توفير العديد من السلع الغذائية بمعارض أهلاً رمضان 2024 بالمحافظات، ومنها: «اللحوم البلدية - اللحوم المجمدة - الدواجن - البيض - المخللات - الزيوت - ياميش رمضان - الجبن ومشتقات الألبان - الأرز - المكرونة - العسل»، وغيرها من المنتجات التي يحتاجها كل بيت مصري.