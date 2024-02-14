آخر موعد للتقديم في وظائف التربية والتعليم 2024.. «باق ساعات قليلة»

يغلق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، باب التقديم على وظائف التربية والتعليم 2024، عبر بوابة الوظائف الحكومية عقب ساعات قليلة، وتحديدا غدا الخميس، إذ تم فتح باب التقديم فيها من يوم 18 يناير الماضي.

وظائف التربية والتعليم 2024

ومن المقرر أن يتم غلق باب التقديم على وظائف التربية والتعليم 2024 غدًا الخميس 15 فبراير، وهو آخر يوم للتقديم على وظائف التربية والتعليم 2024، وذلك بعد مد فترة التقديم التي كان آخر يوم فيها 31 من يناير الماضي، وفقا لجهاز التنظيم والإدارة.

التقديم من خلال الرابط التالي

وأتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لينك للأشخاص الراغبين في التقديم على وظائف التربية والتعليم من هنا.

ويُمكن للأشخاص الراغبين في التقديم على وظائف التربية والتعليم الانتهاء من تجهيز الأوراق التالية:

1- تقديم صورة من شهادة التخرج.

2- صورة من بطاقة الرقم القومي المُكون من 14 رقمًا للشخص الراغب في التقديم.

3- تقديم المستندات الأصلية مٌلونة بصيغة «JPG».

4- صحيفة الحالة الجنائية للمُتقدم.

5- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المٌتكاملة في حالة الإعاقة.

6- شهادة الخدمة العسكرية للذكور والخدمة العامة للإناث.

7- إيصال الإيداع البنكي.