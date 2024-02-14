«تعليم الإسكندرية»: رفع الوعي بمفهوم النوع المجتمعي تحت شعار «لا للتمييز»

عقد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، اجتماعا مع المجموعة المختصة بنشر الوعي بالنوع الاجتماعي، في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بإقامة وتنظيم ندوات التوعية لتنمية الوعي بالنوع الاجتماعي، لتمكين الفتيات من المشاركة في سوق العمل من خلال الالتحاق بمدارس التعليم الفني.

الوصول لأفضل الحلول

جاء ذلك بحضور أمل حسان مدير عام التعليم الفني، لاستعراض مسببات مشكلة عدم الوعي الكافي لدى المجتمع التعليمي بالتعليم الفني والتعليم المزدوج وشركاء التنمية بمفهوم النوع الاجتماعي، للوصول إلى أفضل السبل والحلول لتلك المشكلة والعمل على رفع الوعى المجتمعي حول هذه القضية.

لا للتمييز

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، إن عدم الوعى الكافي بالتعليم الفني يؤثر على عدم تمكين ومشاركة الفتيات بالشكل الأمثل في العديد من المجالات الاقتصادية وعدم إتاحة الفرص أمامها للعمل والانخراط في سوق العمل، مشيراً إلى أن الاجتماع يهدف إلى وضع آليات لرفع الوعي بمفهوم النوع الاجتماعي تحت شعار «لا للتمييز» .