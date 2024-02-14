مزاعم إسرائيلية بالوصول إلى غرفة نوم السنوار.. ماذا يوجد داخلها؟

لم يمر وقت طويل على نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي مقطع فيديو زعم فيه أنه لـ يحيى السنوار، القيادي بحركة حماس، خلال تواجده بأحد الأنفاق تحت الأرض يوم 10 أكتوبر الماضي؛ ليعاود جيش الاحتلال الإسرائيلي نشر مقطع آخر يكشف تفاصيل ما وجدوه داخل مكان إقامة «السنوار» وما تحويه خزانته الشخصية، على حد وصفهم.

تفاصيل داخل مكان يحيى السنوار

وبحسب مزاعم جيش الاحتلال في مقطع الفيديو المصور، والذي نشرته صحيفة «هآرتس» العبرية، إن المكان الذي تواجد به يحيى السنوار ضم حمامين به كل المنتجات الشخصية بجانب مطبخ وجد داخله عدد من المواد الغذائية والمشروبات، وغرفتين الأولى بها عدد من الأسرة فقط، بجانب غرفة أخرى احتوت على خزينة، وجد بداخلها أموالاً عديدة وفوقها مجموعة من العطور.

وقال دانييل هاغاري، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري للصحفيين، إن الفيديو الخاص برصد «السنوار» جرى العثور عليه في كاميرا أمنية مثبتة في نفق يمتد عشرات الأمتار أسفل خان يونس، وجرى العثور عليه في الأيام القليلة الماضية.

תיעוד ממנהרה בה הסתתר סינוואר ובכירים נוספים בחמאס שהופץ הערב על ידי דובר צה"ל pic.twitter.com/LnKusSAiJ6 — הארץ חדשות (@haaretznewsv) February 13, 2024

مزاعم جيش الاحتلال الإسرائيلي

ويظهر في الفيديو المزعوم يحيى السنوار في الخلف، وطفلاه يسيران أمامه وباب حديدي خلفه؛ ليقول هاجري: «هذا التوثيق هو نتيجة المطاردة التي قمنا بها للسنوار، وهي مطاردة لن تنتهي حتى يتم القبض عليه».

وبحسب المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، يُظهر الفيديو يحيى السنوار، برفقة أطفاله وإحدى زوجاته، وهو يقوده إبراهيم، شقيق السنوار، إلى أحد المنازل الآمنة، مضيفا: «تحت الأرض في خان يونس توجد شبكة واسعة من الأنفاق، يبلغ عمقها عشرات الأمتار تحت الأرض، وهي مصممة لتوفير المأوى للفصائل الفلسطينية».

وخلال تواجد قوات جيش الاحتلال الإسرائليي، عثرت القوات أيضًا على أغراض شخصية تخص الفصائل الفلسطينية وفيديو السنوار، متابعا: «السنوار والفصائل الفلسطينية لديهم طعام وحمامات، بالإضافة إلى خزائن تحوي ممتلكاتهم الشخصية».