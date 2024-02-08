مسؤولون أمنيون إسرائيليون: يحيى السنوار يتلاعب بنا ويعرف نقاط ضعفنا

وسط الأحاديث عن صفقة بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، خرجت وسائل الإعلام الإسرائيلية لتتحدث عن دور القيادي الفلسطيني البارز يحيى السنوار وكيف يتلاعب بالسلطة الإسرائيلية.

السنوار يتلاعب بالإسرائيليين

وبحسب الفضائية الـ 12 الإسرائيلية، خرج إعلاميون وسط فقرة إخبارية يؤكدون «أن السنوار يتلاعب بإسرائيل، وهذه الحقيقية الحادثة في المرحلة الحالية، ونحن في انتظار قراره وهذا أمر واضح للجميع».

صياغة لوقف إطلاق النيران والإفراج عن الأسرى

وتعمل إسرائيل على صياغة صيغة توافقية للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينيين ووقف إطلاق النار والذين يصل عددهم إلى 136 في قطاع غزة بوساطة مصرية قطرية أمريكية بالتزامن مع زيارة وزير خارجية أمريكا، أنتوني بلينكين.

إسرائيلي يتناول الطعام مع السنوار

وعلق ميخا كوبي، الضابط السابق في جهاز الأمن الإسرائيلي الداخلي «الشاباك»: «السنوار رجل مناور ولن يستسلم مطلقا، وسيقوم بكل شيء يؤلم إسرائيل، فأنا حققت معه وجلسته معه وتناولت الطعام معه وأعرف كيف يتصرف».

تعليق مشرفته في السجن

في الوقت الذي ذكرت العميد (احتياط) بيتي لاهت، رئيسة الاستخبارات في مصلحة السجون سابقا التي أشرفت على السنورا في السجن، أن السنوار يعرف نقاط ضعف إسرائيل ونفسية الشارع الإسرائيلي ويتعامل معها بطريقة تؤذيهم، ويجب القضاء عليه في أقرب وقت.

استمرار الحرب الإسرائيلية

وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي وسط سقوط أكثر من 27 ألف شهيد فلسطيني أغلبهم من الأطفال والسيدات.