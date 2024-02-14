اعرف أسعار السلع الأساسية في معارض أهلا رمضان 2024.. الفراخ بـ105 جنيهات

تشهد أسعار السلع الأساسية انخفاضًا خلال الأيام المُقبلة في معارض أهلا رمضان 2024، وذلك وسط حملات رقابية من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية لضبط الأسواق.

أسعار السلع الأساسية في معارض أهلا رمضان 2024

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أسعار السلع الأساسية في معارض أهلا رمضان، مشددة على أنّها ستكون ثابتة وبنفس الأسعار المُعلنة من عدة أشهر من قبل مجلس الوزراء.

وخلال الأيام المُقبلة ستكثف لوزارة من حملاتها لضبط الأسعار والأسواق، وذلك لتكون أسعار السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنين كالتالي:

1- الفراخ المجمدة بسعر 105 جنيهات.

2- اللحوم بسعر 220 جنيهًا.

3- علبة السمنة بسعر 95 جنيهًا.

4- كيلو العدس الأصفر بسعر 39.50 جنيه,

5- الزيت بسعر 34 جنيهًا.

6- الأرز 20 جنيهًا.

7- السكر بسعر 27 جنيهًا.

8- علبة جبنة دومتي نصف كيلو 26 جنيهًا.

9- علبة جبنة عبور لاند نصف كيلو 31 جنيهًا.

10- كيس المكرونة 1 كيلو بسعر 17.60 جنيه.

11- سعر كيلو فول مستورد 20 جنيهًا.

كما تم أيضًا طرح ياميش رمضان في المجمعات الاستهلاكية بسعر أقل بنسبة 25% من سعر السوق وجاءت كالآتي:

1- مشمشية 1/4 كيلو بسعر 107.5 جنيه.

2- قمر الدين الشلال بسعر 75 جنيهًا.

3- جوز هند 1/2 كيلو بسعر 80 جنيهًا.

4- كاجو 1/4 كيلو بسعر 190 جنيهًا.

5- لوز 1/4 كيلو بسعر 149.75 جنيه.

6- عين جمل 1/4 كيلو بسعر 137.5 جنيه.

7- قراصيا بسعر 87.5 جنيه.

8- بندق 1/4 كيلو بسعر 156.25 جنيه.

9- قمر الدين وفير بسعر 90 جنيهًا.

10- تين مجفف أنواع 100 و105 جنيهات.

11- قمر الدين الأرض بسعر 70 جنيهًا.

12- زبيب إيراني 1/2 كيلو بسعر 125 جنيهًا.