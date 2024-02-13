«التموين»: طرح شنطة رمضان وكوبونات للأكثر احتياجات من 100 حتى 500 جنيه

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مشاركة الشركة القابضة للصناعات الغذائية في معارض «أهلا رمضان 2024» التي تنطلق يوم الخميس المقبل 15 فبراير الجاري، بطرح شنطة أهلا رمضان بأحجام مختلفة تبدأ من من 6 أصناف حتى 10 أصناف حسب الطلب، وتشمل الشنطة «السكر والأرز والزيت والمكرونة والشاي والصلصة والفول والعدس والبلح والمسلى النباتي».

طرح كوبونات رمضان في مجمعات التموين

كشفت وزارة التموين، في بيان منذ قليل، عن توفير كوبونات فئة 100 و150 و200 و250 و300 و500 جنيه، لمن يريد شراؤها من المجمعات الاستهلاكية لمنحها للأسر الأكثر احتياجا لصرف السلع من المجمعات الاستهلاكية بقيمة الكوبون لحامله، إذ تشترك المجمعات أيضا في معارض أهلا رمضان 2024.

أشارت إلى تلقي الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، تقريرا من الشركة القابضة للصناعات الغذائية بطرح السلع واللحوم داخل معارض أهلا رمضان، وتشمل السلع المقرر طرحها على التالي:

** 8200 طن لحوم طازجة.

**2000 طن لحوم مجمدة.

** 2500 طن دواجن مجمدة.

طرح السكر في معارض أهلا رمضان

شمل التقرير طرح عدد من السلع الغذائية الأخرى ومنها:

** 55 ألف طن سكر.

** 17 ألف طن زيت طعام.

** 30 ألف طن أرز.

** 10 آلاف طن مكرونة.

** 65 ألف طن سكر تمويني.

** 43 ألف طن زيت تمويني.

** 25 ألف طن مكرونة بالمنظومة التموينية لمنافذ الصرف.

انطلاق معارض أهلا رمضان 2024

وتنطلق معارض أهلا رمضان 2024، منتصف الشهر الجاري في الكثير من المحافظات، ونوهت وزارة التموين إلى أن الحد الأدنى بكل محافظة هو 3 معارض رئيسية، إضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة، ومنافذ «جمعيتي» الراغبة في الاشتراك.

وأكد وزير التموين وجود تنسيق تام بين الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية والمحافظين لانشاء المعارض وتوفير السلع، وأضاف أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة سوف تشارك بمعارض أهلا رمضان من خلال 30 شركة تابعة لها، إضافة إلى 146 شادر أيضاً.