انخفاض أسعار السلع الأساسية اليوم في الأسواق.. «اعرف بكام»

انخفاض طفيف في الأسعار شهدته أسعار عدد من السلع الأساسية في السوق المصري، وذلك حسب ما أعلنه الموقع الرسمي للأسعار المحلية والعالمية والتابع لمجلس الوزراء.

وفي السطور التالية، رصدت «الوطن»، متوسط أسعار عددا من السلع والمواد الغذائية الأساسية بالسوق اليوم، إذ جاءت نسب الانخفاض بشكل ملحوظ، وفق بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

تراجع أسعار السكر

تراجعت أسعار السكر المعبأ اليوم، بالنسبة للمستهلك، بنحو 4.51%، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 34.39 جنيه، بانخفاض وصل إلى 1.58 جنيه، في حين يباع سكر زمزم في الأسواق بسعر 27 جنيها فقط.

انخفاض أسعار الزيت

وتراجعت أسعار زيت عباد الشمس عبوة لتر، بنحو 8.29%، ليسجل متوسط سعر الكيلو نحو 67 جنيهًا، بانخفاض 8.29 جنيه.

جدير بالذكر أنَّه في منتصف شهر أكتوبر الماضي، وخلال اجتماعه الحكومة الأسبوعي، أكّد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية «مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية»، إذ كلف بإحداث متابعة مستمرة في مختلف جوانب المبادرة، ذلك بعدما جرى التوافق عليها بالتعاون مع الغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، من أجل توفير السلع الأساسية عبر تخفيضات وصلت إلى 15 و25%، لتلبية لاحتياجات المواطنين.