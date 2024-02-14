معرض أهلا رمضان 2024 في محافظة الأقصر.. تخفيضات تصل إلى 30%

أعلنت مديرية التموين بمحافظة الدقهلية الاستعداد لافتتاح معرض أهلا رمضان 2024، بتخفيضات تصل الي 30%، إذ يجري إقامة أكثر من منفذ في المحافظة.

معرض أهلا رمضان 2024 محافظة الأقصر

وأشارت مديرية التموين بمحافظة الأقصر أنه يجري افتتاح معارض أهلا رمضان في محافظة الأقصر، يوم 15 فبراير، بعد أن تم تجهيز المعارض بتخفيضات تصل لـ30%.

أماكن معارض أهلا رمضان بالأقصر

وأضافت أنه يجري تجهيز معارض أهلا رمضان في مختلف الأماكن في محافظة الأقصر كالتالي:

- منفذ معرض أهلا رمضان بمدينة الأقصر معرض السلع الغذائية أمام محطة سكك حديد الأقصر بوسط المدينة

- منفذ معرض أهلا رمضان مدينة إسنا بجوار الوحدة المحلية لمدينة إسنا

- منفذ معرض أهلا رمضان فى مدينة البياضية بجوار الوحدة المحلية لمدينة البياضية

- منفذ أهلا رمضان بمدينة أرمنت بجوار الوحدة المحلية لمدينة، أرمنت.

السلع الغذائية بمعارض أهلا رمضان بالدقهلية

وأكدت أن تخفيضات المعارض تكون على السلع الأساسية وهي كالتالي:

- ياميش رمضان

- السلع كالسكر والزيت والأرز، والسمنة وغيرها من السلع.

- الدواجن واللحوم

- الخضروات