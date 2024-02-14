رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

معرض أهلا رمضان 2024 في محافظة الأقصر.. تخفيضات تصل إلى 30%

كتب:

آية حسنين
11:33 ص | الأربعاء 14 فبراير 2024
معرض أهلا رمضان

معرض أهلا رمضان

أعلنت مديرية التموين بمحافظة الدقهلية الاستعداد لافتتاح معرض أهلا رمضان 2024، بتخفيضات تصل الي 30%، إذ يجري إقامة  أكثر من منفذ في المحافظة.

معرض أهلا رمضان 2024 محافظة الأقصر

وأشارت مديرية التموين بمحافظة الأقصر أنه يجري افتتاح معارض أهلا رمضان في محافظة الأقصر، يوم 15 فبراير، بعد أن تم تجهيز المعارض بتخفيضات تصل لـ30%.

أماكن معارض أهلا رمضان بالأقصر

وأضافت أنه يجري تجهيز معارض أهلا رمضان في مختلف الأماكن في محافظة الأقصر كالتالي:

- منفذ معرض أهلا رمضان بمدينة الأقصر معرض السلع الغذائية أمام محطة سكك حديد الأقصر بوسط المدينة

- منفذ معرض أهلا رمضان مدينة إسنا بجوار الوحدة المحلية لمدينة إسنا

- منفذ معرض أهلا رمضان فى مدينة البياضية بجوار الوحدة المحلية لمدينة البياضية

- منفذ أهلا رمضان بمدينة أرمنت بجوار الوحدة المحلية لمدينة، أرمنت.

السلع الغذائية بمعارض أهلا رمضان بالدقهلية

وأكدت أن تخفيضات المعارض تكون على السلع الأساسية وهي كالتالي:

- ياميش رمضان

- السلع كالسكر والزيت والأرز، والسمنة وغيرها من السلع.

- الدواجن واللحوم

- الخضروات

اقرأ المزيد:

معرض أهلا رمضان 2024 في محافظة القليوبية.. تخفيضات تصل إلى 30%

معرض أهلا رمضان 2024 في محافظة بني سويف.. «تخفيضات تصل إلى 30%»

سعر الزيت والسكر والأرز في معرض أهلا رمضان بالقاهرة والمحافظات

سلع بأسعار مخفضة.. موعد افتتاح معرض «أهلا رمضان» بالإسماعيلية
بقلم آية حسنين