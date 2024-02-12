سلع بأسعار مخفضة.. موعد افتتاح معرض «أهلا رمضان» بالإسماعيلية

أعلن أكرم الشافعي رئيس «تجارية الإسماعيلية»، وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية، موعد افتتاح معرض أهلا رمضان 2024، الأربعاء المقبل، في تمام الحادية عشر صباحا، بالتنسيق مع اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية.

توفير السلع الغذائية ومنتجات اللحوم

تشارك غرفة الإسماعيلية التجارية، في توفير السلع الغذائية فى إطار توجيهات القيادة السياسية، بتوفير السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن، ومستلزمات الأسرة، لتخفيف العبء على المواطنين، حيث تحرص الغرفة على إطلاق المعارض في المناسبات، بهدف توفير المنتجات بأسعار مناسبة، بالتنسيق مع محافظة الإسماعيلية ومديرية التموين.

إطلاق معرض «أهلا رمضان»

انتهت غرفة الإسماعيلية التجارية، من الاستعدادات النهائية لإطلاق معرض «أهلا رمضان»، اعتبارا من منتصف شهر فبراير الجاري، لتوفير السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة، كما تنسق مع كبرى الشركات المنتجة لزيت الطعام والسلع الأساسية، للمشاركة في المعارض، وطرح كميات كبيرة من كل المنتجات الغذائية طوال فترة إقامة المعارض.

وأكد رئيس تجارية الإسماعيلية، حرص القيادة السياسية على توفير كل السلع الغذائية للمواطنين طوال الوقت، وهو ما نجحت فيه الدولة على مدار الفترة الماضية، من توفير وتأمين مخزون استراتيجي من كل السلع الغذائية، وحرص الدولة على إطلاق المعارض في المناسبات بهدف توفير المنتجات بأسعار خفض بما يخفف العبء على المواطن.