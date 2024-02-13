سعر الزيت والسكر والأرز في معرض أهلا رمضان بالقاهرة والمحافظات

25 يوما أصبحت تفصلنا عن حلول أيام وليالي شهر رمضان، إذ تتجمع الأسر المصرية في تقليد عائلي على مائدة إفطار واحدة خلال هذا الشهر الكريم، كما تكثر فيه العزومات بين الأهالي والأصدقاء، لذا تحرص ملايين الأسر المصرية الآن على شراء مستلزمات واحتياجات شهر رمضان من السلع الأساسية المتوفرة في جميع منافذ المجمعات الاستهلاكية أو معرض أهلا رمضان المنتشرة في محافظات الجمهورية، وتوفر أطنان مختلفة من السلع الأساسية وبأسعار مخفضة بشكل كبير عن الأسعار المعلنة في محلات السوبر ماركت والمولات التجارية الكبيرة.

أسعار الزيت والسكر والأرز فى اهلا رمضان

ونستعرض خلال التقرير التالي أسعار السلع الأساسية من (زيت- سكر- أرز)، وفقا للأسعار المعلنة من جانب الغرف التجارية، طبقا للبيانات الرسمية الصادرة عن مديريات التموين، وهي أسعار رسمية وموحدة في جميع منافذ أهلا رمضان.

- لتر زيت شطارة 90 جنيها.

- 3 لتر زيت عافية عباد الشمس 270 جنيها.

- 3 لتر زيت عافية بلاس 295 جنيها.

- لتر سعر زيت ثمرات 85 جنيها.

- لتر زيت مقلية 58 جنيها.

- سعر كيلو الأرز الوداي معبأ 31 جنيها.

- سعر كيلو السكر 27 جنيها.