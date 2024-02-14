معرض أهلا رمضان 2024 في محافظة القليوبية.. تخفيضات تصل إلى 30%

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان، انطلاق معرض أهلا رمضان 2024 بمحافظة القليوبية في مدينتي بنها وشبرا الخيمة، بتخفيضات تصل إلى 30%، على المواد الغذائية والسلع، على أنّ يليهما باقي المدن تباعًا.

معرض أهلًا رمضان 2024 في محافظة القليوبية

وأوضح محافظ الإقليم، أنّ مبادرة معرض أهلًا رمضان 2024 في محافظة القليوبية، تقدم تخفيضات تصل إلى 30% على كل السلع، مشيرًا إلى أنّ المبادرة ستغطي مدن المحافظة خلال الساعات المقبلة، وتنطلق غدًا في ميدان المؤسسة بشبرا الخيمة.

وأشار «الهجان» لـ«الوطن»، إلى أنّ المعرض يهدف إلى التخفيف عن المواطنين، وطرح السلع بأسعار مخفضة، تنفيذًا لتوجيهات الحكومة بإقامة معارض السلع والمنتجات بمختلف أنواعها، ويستمر المعرض حتى نهاية شهر رمضان المبارك، لتوفير السلع بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، مشيرًا إلى تشكيل غرفة عمليات لمتابعة فعاليات المبادرة، والتزام التجار بالأسعار المعلنة.

تجهيز شوادر ومعارض بأسعار مخفضة

وكشف أنه تزامنًا مع انطلاق معرض أهلًا رمضان 2024 في محافظة القليوبية، سيجري توفر السلع بتخفيضات تصل إلى 30%، مشيرًا إلى تجهيز شوادر ومعارض في أماكن مختلفة لتغطية المحافظة، وسهولة وصول المواطنين إليها.