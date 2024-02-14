فيلم الحريفة يقترب من كسر حاجز 60 مليون جنيه في السينمات

للأسبوع السادس على التوالي، حافظ فيلم الحريفة على المركز الأول في شباك التذاكر، حيث حقق على مدار الأسبوع الماضي إيرادات بلغت 8 ملايين و595 ألف جنيه، وفق تقرير الإيرادات الأسبوعية الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

ووصل إجمالي الإيرادات التي حققها الفيلم على مدار 6 أسابيع في السينمات، 58 مليونا و393 ألف جنيه.

تفاصيل فيلم الحريفة

وحصد فيلم الحريفة ردود أفعال إيجابية من قبل النقاد منذ طرحه في دور العرض السينمائي بداية 2024، ويجمع في بطولته مجموعة كبيرة من الأبطال الشباب، بينهم نور النبوي، وأحمد غزي، وخالد الذهبي، وكزبرة، إضافة إلى نور إيهاب، وأحمد حسام ميدو، وبيومي فؤاد، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد.

وتدور أحداث الفيلم حول «ماجد» الذي تتعرض أسرته لأزمة مالية يضطر معها والده لنقله من مدرسة دولية إلى أخرى حكومية، ويواجه صعوبات من أجل التأقلم في حياته الجديدة، خاصة بعد انضمامه إلى فريق كرة القدم في المدرسة من أجل الفوز ببطولة محلية.