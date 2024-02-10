55 مليون جنيه إيرادات فيلم الحريفة في 40 يوم عرض بالسينما

نجح فيلم الحريفة الذي يقود بطولته مجموعة من الشباب والوجوه الجديدة، في الاستمرار بصدارة قائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما، على مدار 5 أسابيع عرض، حيث حقق أمس الجمعة إيرادات تقدر بـ2 مليون و228 ألف جنيه، حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وجاءت حصيلة إيرادات فيلم الحريفة على مدار ما يقرب من 40 يوم عرض بالسينما، 55 مليون جنيه، فيما تذيل قائمة الإيرادات اليومية فيلم ليلة العيد بطولة يسرا وريهام عبدالغفور بإيرادات أمس ألف و247 جنيها، وحقق على مدار 17 يوم عرض 632 ألف جنيه.

قصة فيلم الحريفة

تدور قصة فيلم الحريفة في إطار كوميدي، من خلال مجموعة من المراهقين في مدرسة ثانوية بمنطقةة شعبية، يأتي إليهم وافدًا جديدًا وهو طالب من مدرسة أجنبية بعد إفلاس والده الثري، لتتصاعد المواقف بينهم خلال ممارسة لعبة كرة القدم.

أبطال الفيلم

فيلم الحريفة بطولة نور النبوي، أحمد خالد خميس الشهير بـ كزبرة، خالد الذهبي، أحمد غزي، عبدالرحمن محمد، سليم ترك، نور إيهاب، بيومي فؤاد، فراس سعيد، ولأول مرة كابتن ميدو أحمد حسام، تأليف إياد صالح، إخراج رؤوف السيد.