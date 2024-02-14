خطة توزيع منهج الدراسات الاجتماعية الترم الثاني المرحلة الابتدائية
كتب:
أميرة فكري
11:39 ص | الأربعاء 14 فبراير 2024
أحد الفصول الدراسية - صورة أرشيفية
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم خطة توزيع منهج الدراسات الاجتماعية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024 للمرحلة الابتدائية، للصفوف من الرابع للسادس الابتدائي، خلال شهر فبراير ومارس وأبريل إذ يتمّ تخصيص شهر مايو للمراجعة.
أولًا: الصف الرابع الابتدائي
منهج شهر فبراير «المحور الثالث: المجتمع والثقافة»
- الوحدة الأولى: السكان ونظام الحكم في بلدنا:
* الدرس الأول: أنماط سكان بلدنا.
* الدرس الثاني: التراث الثقافي لسكان بلدنا.
* الدرس الثالث: نماذج للمشكلات الاجتماعية في بلدنا.
* الدرس الرابع: نظام الحكم في بلدنا.
منهج شهر مارس 2024
- الوحدة الثانية: الأماكن السياحية والتراثية في بلدنا.
* الدرس الأول: تراثنا العربي.
* الدرس الثاني: الأماكن التراثية في بلدنا.
* الدرس الثالث: الأماكن السياحية والأثرية في بلدنا.
* الدرس الرابع: السياحة واقتصاد بلدنا.
* الدرس الخامس: مسئوليتنا نحو تراث بلدنا.
- هيئات مؤثرة في المجتمع المصري: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، ومنظمة اليونسكو.
منهج شهر أبريل 2024 «المحور الرابع الحضارات والتواصل»
- الوحدة الثالثة: وسائل النقل والاتصال في بلدنا.
* الدرس الأول: تطوّر وسائل النقل وتأثيرها في المجتمع.
* الدرس الثاني: أنواع وسائل النقل في حياتي.
* الدرس الثالث: قواعد واخلاقيات استخدام وسائل النقل.
* الدرس الرابع: تطور وسائل الاتصال وتأثيرها في المجتمع.
- شخصيات مصرية مؤثرة: الملك خوفو - الملكة حتشبسوت.
ثانيًا: الصف الخامس الابتدائي
منهج شهر فبراير 2024 «المحور الثالث: الثقافة والمجتمع»
- الوحدة الأولى: سكان بلدنا وحياتهم الاجتماعية والدينية.
* الدرس الأول: نمو السكان وتوزيعهم في بلدنا.
* الدرس الثاني: الهرم السكاني لمصر.
* الدرس الثالث: مشكلة الزيادة السكانية في بلدنا.
* الدرس الرابع: الحياة الاجتماعية في بلدنا بين الماضي والحاضر.
*الدرس الخامس: الحياة الدينية في بلدنا بين الماضي والحاضر.
منهج شهر مارس 2024
- الوحدة الثانية: لمحات من تاريخ وحضارة بلدنا
* الدرس الأول: انتصارات بلدنا عبر العصور.
* الدرس الثاني: مصر في عصري البطالمة والرومان.
* الدرس الثالث: العمارة والفنون في بلدنا بين الماضي والحاضر.
* الدرس الرابع: العلوم والآداب في بلدنا بين الماضي والحاضر.
- شخصيات مصرية مؤثرة: الملك رمسيس الثاني، والرئيس الراحل محمد أنور السادات.
منهج شهر أبريل «المحور الرابع: الحضارات والتواصل»:
- الوحدة الثالثة: علاقات مصر مع العالم بين الماضي والحاضر.
* الدرس الأول: التواصل السياسي والعسكري بين مصر والعالم.
* الدرس الثاني: التواصل العلمي والثقافي بين مصر والعالم.
* الدرس الثالث: التواصل الاقتصادي بين مصر ودول العالم.
* الدرس الرابع: البورصة المصرية.
- هيئات مؤثرة في المجتمع المصري: مكتبة الإسكندرية، والمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا المصرية).
ثالثًا: الصف السادس الابتدائي
منهج شهر فبراير 2024 «المحور الثالث: المجتمع والثقافة»
- الوحدة الأولى: سكان وطنا العربي وتراثهم الثقافي.
- الدرس الأول: نمو وتوزيع السكان في وطنا العربي.
- الدرس الثاني: خصائص سكان وطننا العربي.
- الدرس الثالث: الحياة الاجتماعية في عصر الدولة الإسلامية.
منهج شهر مارس 2024
- الوحدة الثانية: أحداث وشخصيات بارزة في التاريخ الإسلامي.
* الدرس الأول: الدولة الأموية.
* الدرس الثاني: الدولة العباسية.
* الدرس الثالث: مصر من الفتح العربي الإسلامي وحتى الدول المستقلة.
* الدرس الرابع: صلاح الدين الأيوبي وصد الخطر الصلبي.
* الدرس الخامس: سيف الدين قطز وصد الخطر المغولي.
- شخصيات مؤثرة في الدولة الإسلامية: السيدة زبيدة بنت جعفر، والعالمة مريم القبطية.
شهر أبريل 2024 «المحور الرابع: الحضارات والتواصل»:
- الوحدة الثالثة : التراث الإسلامي والتواصل مع الحضارات الأخرى.
* الدرس الأول: الحياة السياسية والإدارية في عصر الدولة الإسلامية.
* الدرس الثاني: الحياة الاقتصادية في عصر الحضارة الإسلامية.
* الدرس الثالث: الإنجازات العلمية والفنية في عصر الحضارة الإسلامية.
* الدرس الرابع: التكامل بين الدول العربية وتحقيق التنمية المستدامة.
- هيئات مؤثرة في المجتمع العربي والإسلامي: الجامع الأزهر، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو».