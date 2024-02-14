الدروس المقررة في خطة توزيع منهج مادة العلوم للصف الثالث الإعدادي

حددت الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم توزيع منهج مادة العلوم للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024، وذلك خلال شهر فبراير ومارس وأبريل، ويتمّ تخصيص شهر مايو للمراجعة على منهج الفصل الدراسي الثاني.

توزيع منهج مادة العلوم للصف الثالث الاعدادي

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، خطة توزيع منهج مادة العلوم للصف الثالث الاعدادي الترم الثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024:-

- الوحدة الأولى التفاعلات الكيميائية.

* الدرس الأول التفاعلات الكيميائية.

* الدرس الثاني سرعة التفاعلات الكيميائية.

- الوحدة الثانية الطاقة والكهرباء والنشاط الإشعاعى.

* الدرس الأول الخصائص الفيزيائية للتيار الكهربائي.

*الدرس الثاني التيار الكهربائي والأعمدة الكهربائية.

*الدرس الثالث النشاط الإشعاعى والطاقة النووية.

- الوحدة الثالثة: الجينات والوراثة المبادئ الأساسية للوراثة.

- الوحدة الرابعة: التنظيم الهرموني في الإنسان.

وأكّدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنَّ توزيع هذه الدروس خلال الفترة من 10 فبراير الجاري حتى 27 أبريل المقبل ويتمّ المراجعة على الدروس والموضوعات خلال مايو المقبل قبل امتحانات نهاية العام الدراسي.

وأضافت وزارة التعليم أنَّه يتمّ الالتزام بالخريطة الزمنية للمناهج للصف الثالث الإعدادي وفقًا للمواعيد المحددة لكل درس ووحده والتي حددها الإدارة المركزية لتطوير المناهج.