«التضامن»: السويس تصدرت المحافظات في عدد المتقدمات لمسابقة الأم المثالية

أعلنت نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أنّ محافظة السويس تصدرت عدد المتقدمات للاشتراك في جائزة مسابقة الأم المثالية، يليها محافظة الشرقية، ثم محافظة قنا، فالمنوفية والدقهلية، موضحة أن اللجنة المركزية لاختيار الأمهات المثاليات لعام 2024 انتهت من أعمالها لاختيار 27 أمًا مثالية أولى على مستوى المحافظات، وأم مثالية واحدة من كل فئة مع تكريم أم شهيد من القوات المسلحة وأم شهيد للشرطة، بإجمالي عدد 33 أمًا سيتم تكريمهن خلال احتفالية هذا العام.

مسابقة الأم المثالية

وأشارت وزيرة التضامن في تقرير لها، إلى أنه سبق وأعلنت عن فتح باب التقدم لمسابقة الأم المثالية لعام 2024 في 19 من ديسمبر 2023 لمدة شهر، وتتضمن الفئات المُكَّرمة لهذا العام الأم المثالية على مستوى المحافظات، وأم كافلة وأم من ذوي الإعاقة، وأم لابن من «قادرون باختلاف» حصل أحد أبنائها على بطولة دولية أو شهادة علمية «ماجستير- دكتوراه»، وأم من مبادرة حياة كريمة، كنموذج مشرف للأم الحاصلة على مشروع تمكين اقتصادي داخل قرى حياة كريمة، بالإضافة إلى أم لشهيد من القوات المسلحة ، وأم لشهيد من الشرطة، كما سيتم التكريم على هامش الاحتفالية لأم رائدة اجتماعية وأم لمبادرة «لا أمية مع تكافل».