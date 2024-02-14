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«الكيلو نزل 3 جنيه».. تراجع أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء

كتب:

مارينا رؤوف
11:33 ص | الأربعاء 14 فبراير 2024
الدواجن

الدواجن

تراجعت أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 15-2-2024 في السوق المحلية، ليسجل السعر اليوم 87 جنيهًا، إذ تراجع الكيلو بقيمة 3 جنيهات، على أن يصل للمستهلك النهائي بسعر يتراوح بين 90 و100 جنيه.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 15-2-2024 في الأسواق، سواء البيضاء أو البلدي أو الحمراء.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

وسجلت أسعار الدواجن البلدي اليوم 115 جنيها تسليم أرض المزرعة، لتباع للمستهلكين بسعر يتراوح بين 118 و125 جنيهًا للكيلو.

وجاءت أسعار الدواجن الساسو مستقرة «الحمراء» بـ107 جنيهات في المزارع، لتباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 110 و120 جنيها للكيلو.

وسجل سعر كيلو البانيه بين 200 و220 جنيها، أما سعر الشيش طاووق فيتراوح بين 200 و220 جنيها، والأوراك بين 90 و110 جنيهات، وسجل سعر كيلو الكبدة 120 جنيها، وتختلف الأسعار حسب كل منطقة.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.