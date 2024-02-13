بورصة الدواجن اليوم.. تراجع سعر الفراخ البيضاء

شهدت بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 13ـ2ـ2024، انخفاضا في سعر كيلو الفراخ البيضاء، بنحو جنيه واحد ليسجل 90 جنيها، مقارنة بأسعار أمس، والذي كان عند 91 جنيها في المزرعة، وذلك وفقا لأسعار بورصة الدواجن اليوم.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 13ـ2ـ2024.

سعر الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء

انخفض سعر الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 13ـ2ـ2024، ليتراوح بين 90 - 95 جنيها في المزرعة، متراجعًا بنحو جنيه واحد، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح ما بين 105- 109جنيهات.

أسعار الفراخ الساسو اليوم

سجل سعر الفراخ الساسو في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء، 105 جنيهات في أرض المزرعة، لتصل إلى المستهلك بسعر 109 جنيهات للكيلو الواحد.

سعر الكتكوت الساسو

فيما يتراوح سعر الكتكوت الساسو في بورصة الدواجن اليوم، ما بين 11.5- 12.5 جنيه.