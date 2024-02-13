أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 13-2-2024.. الفراخ البيضاء بـ90 جنيها

أعلنت بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء أسعار الفراخ البيضاء في المزرعة، إذ سجل سعر الكيلو الواحد من 90 جنيها، مقارنة بـ91 جنيهًا أمس، كما سجل سعر الكيلو للمستهلك ما بين 105 إلى 109 جنيهات، وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار الفراخ البيضاء اليوم وفقا لبورصة الدواجن الرئيسية، وبوابة الأسعار المحلية والعالمية.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

سجلت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 13-2-2024 في بورصة الدواجن نحو 85 جنيها في المزرعة لتصل إلى المستهلك بقيمة 90 جنيهًا، حسب المنطقة المباع فيها.

أسعار الفراخ الساسو اليوم

سجل سعر الفراخ الساسو اليوم الثلاثاء 13-2-2024 ما بين 105 جنيهات في أرض المزرعة لتصل للمستهلك بسعر 109 جنيهات للكيلوجرام الواحد.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم

سجل سعر الكتكوت الأبيض نحو 28 جنيها إلى 28.25 جنيه.

أسعار الكتكوت الساسو اليوم

سجل سعر الكتكوت الساسو البيور نحو 11.5 جنيه إلى 12.5 جنيه، بينما سجل سعر الكتكوت الساسو من 10.5 إلى 11.5 جنيه.

أسعار كرتونة البيض الأبيض اليوم

سعر كرتونة البيض الأبيض يتراوح بين 148 إلى 149 جنيهًا في أرض المزرعة لتصل للمستهلك بقيمة 155 جنيهًا.

أسعار كرتونة البيض الأحمر اليوم

بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم من 150 إلى 151 جنيهًا، تسليم أرض المزرعة لتصل للمستهلك بسعر 157 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض البلدي اليوم

يتراوح سعر كرتونة البيض البلدي ما بين 144 إلى 145 جنيهًا تسليم أرض المزرعة لتصل للمستهلك بنحو 150 جنيهًا.