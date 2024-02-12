بشري سارة بشأن أسعار الدواجن في رمضان.. الشعبة تكشف التفاصيل

شهدت اسعار الدواجن اليوم الاثنين تراجعا ملحوظا في الأسواق المحلية، حيث تراجع السعر بنحو جنيهين، ليسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 95 جنيهاً تسليم أرض المزرعة، مقارنةً بسعر 97 جنيهاً أمس، ويرجع ذلك لانخفاض سعر طن العلف بما يتراوح بين 1000 و1500 جنيه، ليسجل سعر الطن نحو 29 ألف و500 جنيه، وذلك وفقاً للدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية.

انخفاض أسعار الدواجن مع استقرار سعر الدولار

وأوضح رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه من المتوقع ان تسجل أسعار الدواجن والأعلاف مزيداً من التراجع، حتى شهر رمضان المقبل، مع استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، مشيراً الي ان نسبة الإقبال ترتفع خلال شهر رمضان بزيادة ما بين 20 الي 25% مقارنة بالوضع الطبيعي.

توقعات أسعار الدواجن في رمضان

وأشار «السيد» إلى أن استقرار سعر صرف الدولار، والعمل من خلال البنك المركزي، هو الضمان الوحيد لثبات الأسعار، مؤكداً أنه إذا حدث ذلك سيحدث إنخفاضات في الأسعار، يمكن أن تصل إلى 60%، وبالتالي يعود بالنفع على المواطنين في شكل صورة تراجع لأسعار الدواجن في المزارع، وقال: «نحتاج إلى الرقابة والمتابعة الدورية على التجار، للتأكد من عدم التلاعب بالأسعار، وحتى يشعر المواطنون بالتراجع في حال حدوثه».