أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الاثنين 12-2-2024

أعلنت بورصة الدواجن أسعار الفراخ البيضاء اليوم الاثنين 12-2-2024 في المزرعة، إذ سجل نحو 87 جنيهًا، كما سجل سعر الكيلو للمستهلك 91 جنيهًا مقارنة بـ94 جنيهًا أمس.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

تنشر «الوطن» أسعار الفراخ البيضاء اليوم، وفقا لبورصة الدواجن 12-2-2024 وبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سجلت أسعار الفراخ البيضاء 87 جنيهًا في بورصة الدواجن، وتباع في الأسواق للمستهلك بنحو91 جنيهًا مقارنة بأمس جنيهًا خلال التعاملات الصباحية.

أسعار الفراخ البلدي

ووصلت أسعار الفراخ الساسو «الحمراء» إلى نحو 105 جنيهات في أرض المزارع، كما يصل سعر الكيلو للمستهلك إلى نحو 109 جنيهات للكيلو.

أسعار الفراخ البلدي اليوم

وسجل سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن اليوم الاثنين 12-2-2024 بنحو 111 جنيها في مزارع الفراخ، وتباع للمستهلكين بسعر 121 جنيهًا للكيلو.

- روزي برابر 18 جنيهًا.

- بط مسكوفي آر 45 جنيهًا.

- كتكوت أبيض شركات 24 جنيهًا.

- كتكوت بلدي مشعر 8 جنيهات.

- كتكوت ساسو جيل أول 24 جنيهًا.

- بط فرنساوي 34 جنيهًا.

- بط مولار 45 جنيهًا.

- كتكوت فيومي وروزي 17 جنيهًا.

- بلدي هجين عالي 9.5 جنيه.

- كتكوت جيل ثانٍ 13.5 جنيه.