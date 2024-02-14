أمطار غزيرة على البحيرة.. ورفع حالة الطوارئ لمواجهة نوة الشمس الصغرى

ضربت أمطار قبل قليل، محافظة البحيرة وسط انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، زادت حدتها في المدن الساحلية «إدكو، رشيد، المحمودية»، كما تكونت الغيوم الجزئية على مختلف أنحاء المحافظة.

أمطار غزيرة تضرب البحيرة

وتعرضت المحافظة إلى موجة من الطقس السيئ، بداية من الساعات الأولى من صباح اليوم، جراء تأثرها بنوة الشمس الصغرى، التي تضرب المحافظات الساحلية أيضًا على مدار الأسبوع الجاري، وتشير التوقعات إلى أنّ أمطار البحيرة تصل إلى نسبة 70%، طبقًا للبيان الصادر عن غرفة العمليات المركزية في المحافظة.

ووجهت الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، بضرورة متابعة حالة الطقس على مدار اليوم، مشددة على نشر معدات رفع مياه الأمطار من الشوراع والميادين، وعقد رؤساء الوحدات المحلية، غرفة العمليات الفرعية وربطها بغرف العملية المركزية لتلقي شكاوى المواطنين حول تراكمات مياه الأمطار، ورفع حالة الطوارئ والاستعداد القصوى.

نصائح للمواطنين أثناء الطقس السيئ

وأصدرت المحافظة، بيانًا تضمن بعض النصائح للمواطنين والمسافرين نظرًا لسوء الطقس، وجاءت كالآتي:

- عدم القيادة بسرعات كبيرة على الطرق الرئيسية في أثناء الأمطار.

- عدم النظر من النوافذ في أثناء الرعد والبرق.

- تجنب الوقوف أسفل المنازل الآيلة للسقوط.