3 أسباب تشجع الجمهور لمشاهدة مسلسل الحشاشين في رمضان 2024

يعد مسلسل الحشاشين من أبرز الأعمال الدرامية المنتظرة في رمضان 2024، حيث يعود الكاتب عبد الرحيم كمال والمخرج بيتر ميمي بالمشاهدين إلى القرن الحادي عشر الميلادي، وتحديدا إلى بلاد فارس، لإلقاء الضوء من خلال المسلسل التاريخي على «حسن الصباح» وفريق «الفدائيين» الذي أصبح بعد ذلك النواة للتنظيمات الإرهابية السرية وعرفت بعد ذلك باسم «الحشاشين».

ويتناول مسلسل الحشاشين المشارك في رمضان 2024، قصة حسن الصباح وكواليس تشكيل الفرقة التي ضمت أكثر الرجال المخلصين للعقيدة الإسماعيلية ممن لا يهابون الموت، من أجل إلقاء الرعب في قلوب والحكام والأمراء المعاديين لهم من أجل تحقيق أهدافهم، حتى القتل لن يثنيهم عن مطامعهم، وبالفعل تمكنوا خلال تلك الفترة من اغتيال عدد كبير من الشخصيات المهمة والبارزة في ذلك الوقت.

الجمهور ينتظر مسلسل الحشاشين في رمضان 2024

وهناك أسباب عديدة تحمس الجمهور على مشاهدة مسلسل الحشاشين في رمضان 2024، أهمها فريق العمل، إذ يضم مجموعة من أبرز نجوم الدراما المصرية على رأسهم الفنان كريم عبد العزيز، بجانب عدد من النجوم الكبار من بينهم فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، نيقولا معوض بالإضافة إلى سوزان نجم الدين وسامي الشيخ.

أما السبب الثاني هو وجود اسم الكاتب عبد الرحيم كمال الذي أصبح ضمان أمام الجمهور بعمل مميز وثري على مستوى القصة والأحداث، وذلك بعد النجاحات العديدة التي حققها على مدار السنوات الماضية منها «جزيرة غمام»، «ونوس» و«الخواجة عبد القادر» وغيرها من الأعمال، بجانب اسم المخرج بيتر ميمي الذي قدم عدد من الأعمال المميزة على مستوى الصورة والرؤية الإخراجية.

السبب الثالث يرجع إلى مستوى الصورة التي يقدمها المسلسل حيث يعتبر أعلى الأعمال على المستوى الإنتاجي، إذ جرى تصوير الكثير من مشاهده خارج مصر، وذلك بسبب طبيعة المكان الذي تدور به الأحداث في بلاد فارس، وبالتالي يحمل العمل مناظر طبيعية مميزة وذلك بجانب الأزياء والديكور التي تقدم تلك الفترة الزمنية بشكل مماثل وبجودة فنية عالية.