رمضان 2024.. تصوير 90% من مشاهد مسلسل الحشاشين

يواصل صناع مسلسل الحشاشين، الذي يخوض به الفنان كريم عبد العزيز، السباق الرمضاني لعام 2024، العمل على قدم وساق للانتهاء من تصوير باقي مشاهد العمل؛ وذلك استعدادا لانطلاق الموسم.

وكشف مصدر من داخل شركة سينرجي المنتجة لمسلسل الحشاشين، أنهم انتهوا من تصوير 90% من مشاهد العمل، ولم يتبقَ سوى عدد قليل من المشاهد ليكون جاهزا للسباق الرمضاني.

وأكد المصدر، أنهم سينتهوا من تصوير جميع مشاهد العمل قبل انطلاق السباق الرمضاني، ويستكملون مراحل الجرافيكس والمونتاج الخاصة بالعمل وهي مرحلة مهمة للغاية.

يذكر أن مسلسل الحشاشين واحد من أضخم الأعمال الدرامية في رمضان يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم كريم عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد وميرنا نور الدين ونيقولا معوض، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.