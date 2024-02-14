البابا تواضروس ينعي تاسوني سارة المكرسة في أسقفية الشباب

نعى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تاسوني سارة، المكرسة بأسقفية الشباب التي توفيت اليوم عن عمر ناهز 63 عاما، بعد أن قضت في خدمة الكنيسة نحو 28 سنة كمكرسة في أسقفية الشباب.

وعرض المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية أبرز المعلومات عن تاسوني سارة المكرسة بأسقفية الشباب، كما يل-ولدت المكرسة المتنيحة يوم 12 يناير 1961 وحصلت على بكالوريوس تجارة، وخدمت في كنيسة السيدة العذراء بالحافظية بشبرا.

- تكرست في أسقفية الشباب يوم 8 يونيو 1996 ونالت رتبة أغنسطسة في 15 نوفمبر 1999 بينما نالت رتبة دياكونة يوم 3 سبتمبر عام 2015.

- تولت مسؤولية لجنة جامعة بأسقفية الشباب ومهرجان الكرازة المرقسية في المهجر، وكان لها نشاط واسع في خدمة الشباب الجامعي وحرصت في خدمتها لهم على بالتطوير المستمر في أدوات وآليات الخدمة، واتسمت بالبشاشة والوداعة في تعاملاتها مع الجميع.

- تقام صلوات تجنيزها الساعة الرابعة من مساء اليوم.

تقدم البابا تواضروس بخالص العزاء للأنبا موسى أسقف الشباب، ولمجمع مكرسات الأسقفية في وفاة الخادمة تاسوني سارة.